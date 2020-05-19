World of Tanks: Wargaming запускает народный онлайн-турнир

Новости технологии:Призами международного турнира будут дни премиум-аккаунта или солидные суммы игрового золота.

Принять участие в турнире может любой "танкист" с машиной X уровня. Регистрация участников уже началась, и продлится до 24 мая. Подготовительный этап, так называемый "командирский зачет", пройдет с 25 мая по 1 июня, и по его итогам будут определены 64 лучших игрока из всех регионов. При отборе учитываться будет количество заработанного чистого опыта и проведенных боев. В этом этапе Wargaming разыграет золото и премиум-подписки WoT.

В общей сложности 64 лучших "танкистов" попадут в финальную часть турнира по региональным квотам. В Украине выберут 8 самых сильных игроков, которые и смогут представить страну на турнире. Для каждого из 64 финалистов будет создана своя команда, в которую он должен будет пригласить еще двух игроков.

Плей-офф финального турнира и суперфинал пройдут с 13 по 14 июня. В битву вступят две лучшие команды из каждой группы, и сразятся в матчах на вылет. Все бои финальной части турнира пройдут онлайн и в режиме "Встречный бой".

Призами международного турнира "Время танков. Битва взводов" на предварительном этапе будут дни премиум-аккаунта или солидные суммы игрового золота. Призы финальной части турнира — твердотельные накопители Western Digital и подписка на онлайн-видеосервис MEGOGO.