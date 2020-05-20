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Киберпанк, который мы заслужили: роботы Spot пасут овец в Новой Зеландии (Видео)

Киберпанк, который мы заслужили: роботы Spot пасут овец в Новой Зеландии (Видео)
04:02 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Посмотрите на робота-пастуха Boston Dynamics из Новой Зеландии.

Чтобы показать, насколько полезной может быть четвероногая собака-робот Boston Dynamics, новозеландская компания Rocos адаптировала устройство Spot для того, чтобы она пасла овец. Эта разработка появилась в результате сотрудничества с Boston Dynamics. В будущем Rocos планирует улучшить систему, она позволит управлять Spot дистанционно и автоматизировать роботов так, чтобы они могли функционировать независимо.

Новые роботы Spot также могут собирать урожай, проверять информацию о растениях или создавать карты в реальном времени. Инженеры отметили, что эти возможности появились после того, как Spot стал более ловким, адаптировался к работе на пересеченной местности и интегрировался к работе с инфракрасными датчиками и камерами LiDAR.

Компания Rocos планирует использовать технологии для дистанционного проектирования и сбора данных с датчиков. Другими словами, пользователи смогут пасти овец в Новой Зеландии из любой точки мира.

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В компании отметили, что постоянно учат роботов новым функциям. Недавно компания Boston Dynamics обучила четырехногового робота перемещаться по офису, открывать двери для персонала или даже переносить небольшие грузы. Полиция Массачусетса также сообщила, что тестирует Spot в качестве "мобильного устройства дистанционного наблюдения".

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Новая Зеландия, Роботы, Boston Dynamics, Спот.
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