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В Google придумали умные шнурки: ними можно регулировать громкость музыки

В Google придумали умные шнурки: ними можно регулировать громкость музыки
04:17 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Умные шнурки от Google позволяют регулировать громкость музыки простым нажатием.

Умные шнурки от Google позволяют регулировать громкость музыки простым нажатием. Весь секрет кроется в новой разработке компании — спиральной чувствительной матрице. Своим ноу-хау Google поделилась в своем блоге.

Специальная матрица (helical sensing matrix, HSM) позволяет управлять устройствами с помощью прикосновений к проводу. Самый простой способ ее применение — изменение громкости музыки. Кроме того, ее можно имплементировать в различные бытовые объекты, включая одежду.

Свою разработку Google продемонстрировала на примере простых шнурков, в которые хорошо интегрируются провода. При нажатии на шнурок, скольжении по нему вдоль провода и кручении меняется характер сигнала. Например, если сжать провод — включается музыка, если скрутить — прибавляется или убавляется музыка, а если провести рукой вдоль шнурка — включается следующий трек. Разные типы прикосновений помогает различать технология машинного обучения. Точность распознавания сигналов на сегодняшний день составляет примерно 94%.

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По сути, HSM представляет собой оплетку, состоящую из проводящих электричество текстильных нитей. Они реагируют на прикосновения и передают сигналы.

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Google, Гаджеты, Шнурки.
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