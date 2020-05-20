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Программистам на радость: Microsoft представила новые "инструменты"

Программистам на радость: Microsoft представила новые "инструменты"
16:53 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Компания Microsoft представила на своей конференции Microsoft Build 2020 ряд инструментов для программистов.

В рамках конференции Microsoft представила платформу для разработки Project Reunion, которая призвана упростить разработку приложений для Windows 10. Новая платформа объединит программные интерфейсы Win32, с которой работают старые версии операционной системы Windows, и Universal Windows Platform, на которой работает Windows 10.

Разработчики с помощью Project Reunion смогут обновить уже существующие приложения независимо от того, на каком языке программирования они написаны — на C++, React Native или .NET. API-интерфейсы в них будут отделены от системы, чтобы обеспечить корректную работу приложений независимо от версии Windows. Одной из первых библиотек проекта — нативная библиотека интерфейса WinUI 3, с помощью которой приложение будет корректно адаптироваться и масштабироваться в зависимости от устройства.

Кроме того, с помощью изменений в Microsoft Teams разработчики могут публиковать приложения из платформы прямо из редакторов Visual Studio и Visual Studio Code. Также Visual Code научился через Microsoft Teams запускать код в облаке и анализировать его. Делается это при помощи ботов и Azure.

Помимо этого, на конференции стало известно, что GitHub будет бесплатным для всех — для стартапов и компаний среднего уровня, для разработчиков, для любой цели. Платить за депозитарии теперь будет только крупный бизнес.

Microsoft раскрыла некоторые секреты новой версии Windows 10

Теперь через GitHub можно открыть Visual Studio Code в браузере и настроить эту среду всего за 20 секунд, все настройки автоматически переносятся из сервиса. Кроме того, теперь Visual Code можно включать сразу на два экрана, например на два монитора или на ноутбук и планшет.

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Microsoft, Технологии, Техно, Microsoft Build-2020, Програмирование.
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