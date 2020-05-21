Xiaomi в своем репертуаре: компания выпустила плойку для волос за 72 доллара

Новости технологии:Xiaomi выпустила Mi ZHIBAI VL2 - автоматическую плойку для завивки волос.

Продолжаем шерстить китайскую площадку AliExpress и находить там интересные предложения.

Сегодня речь пойдёт про автоматическую плойку для волос Xiaomi Mi ZHIBAI VL2. Это новинка 2020 года.

Устройство имеет привлекательный внешний вид, простое управление и четыре режима работы с разной температурой нагрева: 150, 170, 190 и 210 градусов.

Выбранный режим всегда подсвечивается. Гаджет также может похвастаться системой автоматического выключения после 30 минут бездействия. Питается Xiaomi Mi ZHIBAI VL2 от сети.

За плойку просят на AliExpress 72 доллара США. В наличии есть только одна градиентная расцветка.