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Xiaomi в своем репертуаре: компания выпустила плойку для волос за 72 доллара

Xiaomi в своем репертуаре: компания выпустила плойку для волос за 72 доллара
04:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Скриншот

Новости технологии:Xiaomi выпустила Mi ZHIBAI VL2 - автоматическую плойку для завивки волос.

Продолжаем шерстить китайскую площадку AliExpress и находить там интересные предложения.

Сегодня речь пойдёт про автоматическую плойку для волос Xiaomi Mi ZHIBAI VL2. Это новинка 2020 года.

Устройство имеет привлекательный внешний вид, простое управление и четыре режима работы с разной температурой нагрева: 150, 170, 190 и 210 градусов.

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Выбранный режим всегда подсвечивается. Гаджет также может похвастаться системой автоматического выключения после 30 минут бездействия. Питается Xiaomi Mi ZHIBAI VL2 от сети.

За плойку просят на AliExpress 72 доллара США. В наличии есть только одна градиентная расцветка.

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Все по теме:

Гаджеты, Xiaomi, Плойка, Xiaomi Mi ZHIBAI VL2.
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