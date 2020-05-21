Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления

Новости технологии:Компания Apple выпустила обновление программных платформ iOS и iPadOS для фирменных смартфонов и планшетов.

Компания Apple выпустила следующий апдейт операционной системы iOS под номером 13.5. Как сообщает The Verge, в новой версии есть несколько функций, появление которых обусловлено пандемией Covid-19.

Теперь устройства с Face ID можно будет разблокировать сразу с помощью пароля, пропуская идентификацию лица. Это сделано для того, чтобы ускорить доступ к iPhone людям, которые носят защитные маски. На предыдущих версиях iOS хозяевам гаджетов приходилось какое-то время ждать, пока устройство распознает их внешность.

Также в iOS 13.5 появилась система отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусом, - Apple разработала ее совместно с Google. Если владелец iPhone заболеет, то может уведомить об этом программу, а все остальные пользователи, с которыми больной мог контактировать, получат уведомление о возможном заражении.

Система отслеживания настроена таким образом, чтобы встреча двух человек фиксировалась как контакт, если их устройства находятся близко друг к другу не менее пяти минут - это оптимальное время для передачи вируса SARS-CoV-2. Приложение будет работать в режиме Bluetooth Low Energy и потреблять ресурсы аккумулятора по минимуму.

Важное нововведение коснулось групповых звонков по FaceTime. Чтобы легче было понять, кто конкретно из ваших собеседников говорит, программа будет выводить его окошко на передний план, временно убирая всех остальных на фон. Также стоит упомянуть о возможности отправки своей медицинской карты врачам при вызове скорой помощи и функции, которая позволяет делиться музыкой из Apple Tunes в Instagram.

Разработчики iOS устранили две уязвимости, которые позволяли атаковать смартфон через приложение "Почта". Первая давала возможность удаленно заразить гаджет через зловредные email-сообщения, а вторая - удаленно исполнять код. Также исправлены два бага в OC: один из них приводил к исчезновению всех элементов из меню "Поделиться", если у пользователя установлен мессенджер WhatsApp, а второй - давал черный экран при попытке воспроизведения потокового видео.

Версия 13.5 станет последним обновлением перед выходом iOS 14. Ее презентация пройдет в онлайн-формате в июне 2020 года, на конференции для разработчиков WWDC.