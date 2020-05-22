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Twitter тестирует новую функцию: что изменится

Twitter тестирует новую функцию: что изменится
08:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Сервис микроблогов Twitter тестирует способ, позволяющий ограничить количество людей, которые могут отвечать на ваши твиты.

Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию, которая позволит пользователям выбирать, кто сможет отвечать на их твиты.

Об этом в блоге компании написала руководитель отдела управления продуктами Сюзанне Си.

"Сейчас мы тестируем функцию, которая позволит вам выбирать, кто сможет отвечать на ваши твиты и присоединяться к вашим разговорам", - сообщила она.

По словам Си, у пользователей будут три варианта, когда им будет необходимо выбрать, кто сможет присоединиться к их разговору: "все", "только те, кто следит за вами" или "люди, которых вы упомянули в разговоре".

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Если будет выбран один из двух последних вариантов, остальные пользователи увидят, что они не смогут ответить на твит, ведь окно для ответа станет серого цвета. При этом они смогут ставить лайк под твитом и распространять его со своим комментарием.

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Соцсети, Социальные сети, Технологии, Twitter, Техно.
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