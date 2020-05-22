Компания Realme выпустила очень бюджетные беспроводные наушники

Новости технологии:Компания представила фирменные беспроводные наушники Buds Air Neo, их стоимость тоже приятно удивляет.

Китайский бренд Realme зарекомендовал себя как производитель бюджетных смартфонов.

Новинка уже появилась на официальном сайте компании. Buds Air Neo получил классический для TWS-наушников форм-фактор.

Чем интересны

Новинка оснащена 13-миллиметровыми фирменными драйверами Large Boost, которые обеспечивают качество звучания.

На одном заряде наушники могут работать до 3 часов в режиме воспроизведения музыки. Если же подзаряжать гаджет с помощью кейса, то автономность можно расширить до 17 часов.

Интересно, что устройство получило специальный игровой режим, обеспечивающий двукратное снижение значения задержки сигнала.

Также устройство получил функцию быстрого сообщения при извлечении из чехла и сенсорные элементы для управления плейлистом и ответа на входящие звонки и тому подобное.

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Новинка поступит в продажу 25 мая.