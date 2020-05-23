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Huawei выпустит "умные" наручные часы Mate Watch

Huawei выпустит "умные" наручные часы Mate Watch
09:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:В скором времени компания Huawei выпустить новые наручные смарт-часы, которые войдут в семейство устройств Mate.

Похоже, компания Huawei решила расширить свою флагманскую линейку Mate, добавив туда "умные" часы.

Чего ждать

Дело в том, что Huawei подала заявку на регистрацию торговой марки Mate Watch. Она относится к международному классу 9, который включает электронные компьютеры и периферийное оборудование. Да и так несложно понять, что это "умные" часы.

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К сожалению, пока никаких характеристик Mate Watch нет, поэтому непонятно, чем они будут отличаться от уже существующих Watch GT. Но часы будут относиться к флагманским устройствам, как и все гаджеты серии Mate.

Напомним, сейчас в ассортименте Huawei Mate есть смартфоны (в том числе складные), ноутбуки и планшеты.

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Часы, Технологии, Матэ, Техно, Март-часы, Смарт-часы Mate Watch.
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