Sony может в скором времени выпустить новые наушники (Фото)

Компания Sony в ближайшее время собирается представить новые наушники, которые станут преемником популярной модели WH-1000XM3.

Что известно

Наушники выйдут с номером WH-1000XM4. Рендеры и подробности о них нашли специалисты XDA-Developers, изучив код приложения Sony Headphones Connect.

Photos and the manual of the Sony WH-1000XM4, the successor to Sony's excellent XM3 Bluetooth wireless headphones, just went up on Brazil's Anatel (equivalent to the FCC).

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 6, 2020