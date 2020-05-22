Sony может в скором времени выпустить новые наушники (Фото)

Новости технологии:Sony WH-1000XM4 оснастят системой DSEE Extreme.

Компания Sony в ближайшее время собирается представить новые наушники, которые станут преемником популярной модели WH-1000XM3.

Что известно

Наушники выйдут с номером WH-1000XM4. Рендеры и подробности о них нашли специалисты XDA-Developers, изучив код приложения Sony Headphones Connect.

Photos and the manual of the Sony WH-1000XM4, the successor to Sony's excellent XM3 Bluetooth wireless headphones, just went up on Brazil's Anatel (equivalent to the FCC). h/t @evefavretto pic.twitter.com/sjXb4XaCN9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 6, 2020

Согласно утечке, наушники смогут похвастаться функцией Smart Talking, которая будет автоматически включать режим Ambient Sound (aka режим «прозрачности») если кто-то с вами заговорит. Также Sony WH-1000XM4, наконец-то, смогут работать с двумя источниками. Они будут сами соединяться с сопряжённым устройством, которое воспроизводит звук. Ранее для этого приходилось переподключать наушники.

Она будет на программном уровне улучшать качество звука. Кстати, похожую технологию компания анонсировала со смартфоном Xperia 1 II.