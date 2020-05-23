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Vivo показала необычно огромную камеру смартфона X50 Pro (Фото, Видео)

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Vivo показала необычно огромную камеру смартфона X50 Pro (Фото, Видео)
19:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Рекламная кампания в самом разгаре, и смартфоны X50 и X50 Pro показались на пресс-рендерах.

Компания Vivo готовит к выпуску новые смартфоны X50 и X50 Pro, презентация которых состоится 1 июня.

В первую очередь, в глаза бросается необычная камера. Точнее, она, как и многие, имеет четыре модуля, которые расположены в прямоугольном модуле. Поражает в ней размер основного датчика, который просто огромен, особенно в Pro-версии.

По слухам, у старшей модели будет 48-мегапиксельный датчик с 60-кратным гибридным зумом, а у младшей - 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GN1.

По информации Vivo, также основная камера Vivo X50 Pro использует подвесную систему стабилизации, которую называют "микрооблаком" (MicroCloud). Двухшарнирная подвеска позволяет модулю изображения поворачиваться на угол ± 3°, что в три раза больше возможностей обычных OIS.

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Кроме того, у Vivo X50 будет плоский экран, а у Vivo X50 Pro - изогнутый по бокам. Ожидается, что оба будут поддерживать частоту обновления дисплея в 90 Гц.

Для фронтальной камеры предусмотрено круглое отверстие левом углу.

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Смартфон, Vivo, Тизер, Vivo X50, Vivo X50 Pro.
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