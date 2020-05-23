Названы сроки выхода новой "раскладушки" Motorola RAZR

Новости технологии:Lenovo представит второе поколение "раскладушки" Motorola RAZR в сентябре этого года.

Возрождённая "раскладушка" Motorola RAZR только недавно начала продаваться по всему миру, но несмотря на это компания Lenovo уже работает над преемником.

Об этом рассказал Тибо Дюссон (Thibault Dousson), генеральный менеджер Lenovo в Южной Африке, в подкасте Reframed Tech. По его словам, новинку представят в сентябре. К сожалению, никакой информации о самом устройстве Дюссон не сообщил. Будем надеяться, что второе поколение станет уже флагманским смартфоном и получит более привлекательную "начинку".

Напомним, возрождённая Motorola RAZR дебютировала в конце 2019 года, но появилась в продаже несколько месяцев назад. Смартфон имеет два дисплея: основной Flex View с POLED-матрицей на 6.2 дюйма и дополнительным Quick View с OLED-матрицей на 2.7 дюйма. Работает устройство на чипе Qualcomm Snapdragon 710. Аппарат защищён от брызг и у него есть порт для зарядки USB-C, обычный сканер отпечатков пальцев, NFC-модуль, аккумулятор на 2510 мАч с быстрой зарядкой и основная камера на 16 Мп.

Изначально смартфон поставлялся со старой версии ОС Android 9 Pie, но несколько недель назад Motorola выпустила для него обновление Android 10.