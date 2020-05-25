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Redmi K30i 5G: Xiaomi презентовала новый недорогой смартфон

Redmi K30i 5G: Xiaomi презентовала новый недорогой смартфон
16:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Аппарат получил приставку "i" в названии и почти такие же характеристики.

Компания Xiaomi анонсировала сегодня ещё одну новую модель смартфона Redmi K30 5G. 

Смартфон отличается от оригинальной модели основным модулем камеры. Вместо 64-мегапиксельного датчика Sony IMX686 в новинку установили сенсор на 48 Мп. Его модель не указана, но это точно датчик Sony. Он имеет светосилу f/1.79 и размер пикселя 1.6 мкм. В остальном же, Redmi K30i 5G является полной копией Redmi K30 5G.

Новинка получила такой же 120-герцовый IPS LCD-дисплей на 6.67 дюймов с разрешением FHD+, вырез для двойной селфи-камеры на 20 Мп + 2 Мп, чип Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, батарею на 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, NFC-модулем для бесконтактных платежей, разъём для наушников, ОС Android 10 и оболочку MIUI 11. Обновление MIUI 12 смартфон получит чуть позже.

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Redmi K30i 5G поступит в продажу в ближайшие дни с ценником в 266 долларов США. Кстати, аппарат уже можно предзаказать на китайской площадке JD.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi, Redmi K30i 5G.
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