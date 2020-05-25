Видеоигры в тренде: продажи игр установили рекорд в апреле этого года

Новости технологии:В апреле расходы на цифровые видеоигры достигли рекордного уровня, поскольку люди продолжают проводить досуг дома на карантине из-за коронавируса.

В прошлом месяце расходы на игры превысили 10,5 млрд долл., что выше показателей марта (10 млрд долл.) и на 17% больше, чем в том же месяце 2019 года. Об этом сообщает THR со ссылкой на последний отчет SuperData от Nielsen.

Социальная симуляционная игра Nintendo - Animal Crossing: New Horizons возглавила рейтинг с наивысшим показателем среди всех игр - 3,6 млн долл. Спустя всего два месяца на рынке игра стала лучшим продуктом по количеству цифровых продаж в истории.

Кроме того, продажи игры Final Fantasy VII Remake от Square Enix составили 2,2 млн долл., обойдя Spider-Man от Marvel, который ранее имел рекорд по цифровым продажам на Playstation 4.

Еще одной игрой, которая показала хорошие результаты, стала Resident Evil 3 от Horcom, переделанная в 1999 году. В апреле ее продажи составили 1,3 млн долл.

Отчет также показал постоянный интерес к игре Call of Duty: Modern Warfare.