Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денис Шмыгаль: транш МВФ ожидается ориентировочно на следующей неделе
Денис Шмыгаль: транш МВФ ожидается ориентировочно на следующей неделе
ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни
ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни

Видеоигры в тренде: продажи игр установили рекорд в апреле этого года

Видеоигры в тренде: продажи игр установили рекорд в апреле этого года
18:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:В апреле расходы на цифровые видеоигры достигли рекордного уровня, поскольку люди продолжают проводить досуг дома на карантине из-за коронавируса.

В прошлом месяце расходы на игры превысили 10,5 млрд долл., что выше показателей марта (10 млрд долл.) и на 17% больше, чем в том же месяце 2019 года. Об этом сообщает THR со ссылкой на последний отчет SuperData от Nielsen.

Социальная симуляционная игра Nintendo - Animal Crossing: New Horizons возглавила рейтинг с наивысшим показателем среди всех игр - 3,6 млн долл. Спустя всего два месяца на рынке игра стала лучшим продуктом по количеству цифровых продаж в истории.

Кроме того, продажи игры Final Fantasy VII Remake от Square Enix составили 2,2 млн долл., обойдя Spider-Man от Marvel, который ранее имел рекорд по цифровым продажам на Playstation 4.

А чем еще заняться на карантине: геймеры в 2020 году потратили на игры рекордную сумму

Еще одной игрой, которая показала хорошие результаты, стала Resident Evil 3 от Horcom, переделанная в 1999 году. В апреле ее продажи составили 1,3 млн долл.

Отчет также показал постоянный интерес к игре Call of Duty: Modern Warfare.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Игры, Видеоигры, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
05 Геологи: Индо-Австралийская плита раскалывается надвое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантинные смягчения: в Днепре возобновили работу метро
Карантинные смягчения: в Днепре возобновили работу метро
Смягчение ограничений: Испания отменит обязательный карантин для туристов
Испания отменит обязательный карантин для туристов
Горячая вода: в столице начали возобновлять подачу
Горячая вода: в столице начали возобновлять подачу
Видеоигры в тренде: продажи игр установили рекорд в апреле этого года
Видеоигры в тренде: продажи игр установили рекорд в апреле этого года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь