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Осветит Вам дорогу: Xiaomi выпустил зонт с подсветкой

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Осветит Вам дорогу: Xiaomi выпустил зонт с подсветкой
20:12 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии:Главная фишка Xiaomi Mi Zuodu - это светодиодная подсветка по краям.

Зонт — необходимый аксессуар для каждого человека, особенно в сезон дождей и майских гроз. И Xiaomi предлагает качественный зонт, который точно не подведет вас в дождливую погоду.

Зон сделан из высококачественных материалов: ткань водоотталкивающая, а спицы выполнены из нержавеющей стали и выдерживают даже самые сильные порывы ветра.

Кроме того, зонт довольно большой: его диаметр в развернутом состоянии 105 см, поэтому он легко укроет и вас, и ребенка.

Также зонт не надо складывать самостоятельно: он автоматически открывается и закрывается при нажатии одной кнопки.

Но главная фишка Xiaomi Mi Zuodu — это светодиодная подсветка по краям. Она будет освещать дорогу ночью и укажет автомобилистам на прохожих на дороге. Также фонарик есть на самой ручке.

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Xiaomi Mi Zuodu можно заказать на AliExpress. На выбор есть черная, серая, красная и синяя расцветки. Также можно купить обычный зонт без подсветки.

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Технологии, Зонт, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi Zuodu.
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