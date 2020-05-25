Осветит Вам дорогу: Xiaomi выпустил зонт с подсветкой

Новости технологии:Главная фишка Xiaomi Mi Zuodu - это светодиодная подсветка по краям.

Зонт — необходимый аксессуар для каждого человека, особенно в сезон дождей и майских гроз. И Xiaomi предлагает качественный зонт, который точно не подведет вас в дождливую погоду.

Зон сделан из высококачественных материалов: ткань водоотталкивающая, а спицы выполнены из нержавеющей стали и выдерживают даже самые сильные порывы ветра.

Кроме того, зонт довольно большой: его диаметр в развернутом состоянии 105 см, поэтому он легко укроет и вас, и ребенка.

Также зонт не надо складывать самостоятельно: он автоматически открывается и закрывается при нажатии одной кнопки.

Но главная фишка Xiaomi Mi Zuodu — это светодиодная подсветка по краям. Она будет освещать дорогу ночью и укажет автомобилистам на прохожих на дороге. Также фонарик есть на самой ручке.

Xiaomi Mi Zuodu можно заказать на AliExpress. На выбор есть черная, серая, красная и синяя расцветки. Также можно купить обычный зонт без подсветки.