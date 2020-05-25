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Sherlock Holmes: Chapter One: анонс игры об известном детективе (Видео)

Sherlock Holmes: Chapter One: анонс игры об известном детективе (Видео)
21:51 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Студия Frogwares анонсировала новую игру про легендарного детектива.

Студия Frogwares известна серией Sherlock Holmes и недавней The Sinking City. Команда анонсировала новую игру про легендарного детектива — Sherlock Holmes: Chapter One. Не пугайтесь: подзаголовок означает не эпизодическую модель, а первую важную главу в истории Шерлока Холмса.

В приквеле нашему герою всего 21 год. В нём уже виднеются задатки блестящего сыщика, но буйство юности ещё не увяло — молодой Шерлок отличается безрассудством, нетерпеливостью и лёгкой наглостью. Антураж тоже меняет настрой — вместо заезженного до дыр викторианского Лондона будет солнечный берег у Средиземного моря. А место доктора Ватсона займёт Джонатан — другой закадычный приятель Шерлока.

Холмс расследует смерть своей матери — именно из-за трагедии в детстве он покинул родные края и переехал в Великобританию. Одной из центральных тем сюжета окажутся взаимоотношения Шерлока и Джонатана, однако авторы обещают, что поклонники сыщика останутся довольны — в Chapter One не меняют суть героя, а пытаются показать, как он стал тем человеком, которого сейчас знают по всему миру. Среди прочего разработчики собираются рассказать, почему Шерлок любит играть на скрипке, как он начал носить свою знаковую шляпу и даже откуда взялось его пристрастие к наркотическим веществам.

Геймплейно Chapter One — приключенческая игра от третьего лица в открытом мире. Frogwares использует сильно доработанные идеи из The Sinking City и не собирается водить игроков за руку. Например, система глобального расследования строится на множестве комбинаций для решения детективных загадок и предлагает сильнее полагаться на интуицию. При этом тупой перебор вариантов не подойдёт — смелее применяйте смекалочку!

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Кроме того, в Chapter One есть боевая система, собранная с нуля. Игра позволяет нападать с оружием либо расправляться с противниками при помощи окружения. Многие другие механики подверглись изменениям и улучшениям, которые должны сделать ритм геймплея интереснее.

Релиз Sherlock Holmes: Chapter One состоится в 2021 году на PC (Steam, EGS, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.

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Технологии, Игры, Техно, Sherlock Holmes: Chapter One.
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