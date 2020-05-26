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В Минске появился 5G: пока в тестовом режиме

В Минске появился 5G: пока в тестовом режиме
05:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:В Беларуси запустили первую сеть 5G.

В соседней Беларуси местный провайдер А1 (входит в состав A1 Telekom Austria Group) запустил в тестовом режиме 5G-сеть, построенную на основе автономной архитектуры.

Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры — SA (Standalone), не требующей привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Такой подход позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта, в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой. Проект по развертыванию сети А1 осуществил в партнерстве с компанией ZTE.

В тестовой сети уже совершили первый звонок. Для этого использовали смартфон на новой платформе MediaTek Dimensity 1000, но конкретная модель не уточняется.

В Швеции заработала первая сеть 5G

Первый звонок в сети 5G стал возможен благодаря технологии VoNR (Voice over New Radio). Она обеспечивает голосовые звонки и видеовызовы в Standalone- сетях 5G (то есть имеющих автономную архитектуру и не являющихся надстройкой к уже существующим сетям предыдущего поколения). Новая технология позволяет обеспечить мгновенное соединение с собеседником и бесшовный переход абонента из сети 5G в сеть 4G во время разговора. Кроме того, благодаря VoNR высокоскоростным мобильным интернетом 5G можно пользоваться даже во время звонка.

В результате тестовый запуск 5G показал увеличение емкости сети и скорости передачи данных более чем в 10 раз по сравнению с действующими 3G/4G-сетями оператора. Скорость сети максимально «разогнали» до 1,1 Гбит/c. В режиме стандартного тестирования при наличии нескольких терминалов (принимающих устройств) скорость загрузки данных на устройство (downlink) составляет в среднем 300 Мбит/с, скорость выгрузки данных в интернет (uplink) — 150 Мбит/c. При этом скорость отклика сети (ping) варьируется в пределах всего 10–15 миллисекунд.

Пока 5G-сеть доступна лишь в нескольких местах в Минске.

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Беларусь, Минск, 5G.
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