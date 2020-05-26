OnePlus 5 и OnePlus 5T можно будет обновить до Android 10

Новости технологии:Теперь OnePlus 5 и OnePlus 5T будут получать только патчи безопасности.

Компания OnePlus, спустя два месяца тестирования Android 10 на смартфонах OnePlus 5 и OnePlus 5T, выпустила стабильную версию системы.

Что известно

Прошивка весит 1.8 ГБ и вышла под номером OxygenOS 10. Новое ПО содержит множество полезных изменений. Например, обновлённый интерфейс, новые жесты управления (только для OnePlus 5T), игровое пространство Game Space, системную тёмную тему и многое другое.

Также разработчики улучшили производительность аппаратов и перенесли настройки интерфейса в отдельный раздел. Кстати, Android 10 — это последнее крупное обновление для устройств.

Когда ждать

Обновление, как обычно, распространяют волнами. Поэтому придётся подождать пока оно доберётся до вашего смартфона.