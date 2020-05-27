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В США намерены вооружить беспилотники торпедами

В США намерены вооружить беспилотники торпедами
03:39 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:В США испытали очень легкую торпеду.

В США испытали очень легкую торпеду — ее можно запускать даже с беспилотников. Разработкой и испытаниями снаряда занималась компания Northrop Grumman, пишет Flightglobal.

Торпеда получила название VLT ("очень легкая торпеда", Very Lightweight Torpedo), ее разработка велась с 2016 года по заказу ВВС США.

Масса первого прототипа VLT, испытанного компанией, составила 104 кг — это примерно в 2,5 раза меньше веса самой легкой торпеды, стоящей на вооружении армии США, Mk.54 Lightweight Torpedo.

Планируется, что носителями торпеды могут стать беспилотники MQ-8C. Кроме того, VLT можно будет устанавливать на береговые патрульные самолеты P-8A Poseidon и многоцелевые вертолеты SH-60 Sea Hawk.

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Система запуска у торпеды отсутствует — предполагается, что боеприпас можно просто сбросить с носителя, после чего он самостоятельно приземлится с помощью небольшого парашюта. Другие подробности о VLT не раскрываются.

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Вооружение, БПЛА, Торпеда.
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