В США намерены вооружить беспилотники торпедами

Новости технологии:В США испытали очень легкую торпеду.

В США испытали очень легкую торпеду — ее можно запускать даже с беспилотников. Разработкой и испытаниями снаряда занималась компания Northrop Grumman, пишет Flightglobal.

Торпеда получила название VLT ("очень легкая торпеда", Very Lightweight Torpedo), ее разработка велась с 2016 года по заказу ВВС США.

Масса первого прототипа VLT, испытанного компанией, составила 104 кг — это примерно в 2,5 раза меньше веса самой легкой торпеды, стоящей на вооружении армии США, Mk.54 Lightweight Torpedo.

Планируется, что носителями торпеды могут стать беспилотники MQ-8C. Кроме того, VLT можно будет устанавливать на береговые патрульные самолеты P-8A Poseidon и многоцелевые вертолеты SH-60 Sea Hawk.

Система запуска у торпеды отсутствует — предполагается, что боеприпас можно просто сбросить с носителя, после чего он самостоятельно приземлится с помощью небольшого парашюта. Другие подробности о VLT не раскрываются.