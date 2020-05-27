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Попробуй несуществующее: создано устройство, синтезирующее вкус еды (Видео)

Попробуй несуществующее: создано устройство, синтезирующее вкус еды (Видео)
04:11 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Ученые создали устройство, которое передает вкус виртуальной еды.

Устройство получило название "синтезатор Норимаки". Когда пользователь прикладывает его к языку, оно с помощью электрического воздействия на рецепторы воссоздает вкусовые ощущения от еды.

Разработка ученых из Университета Мэйдзи описана в статье, опубликованной в онлайн-библиотеке ACM.

Синтезатор представляет собой джойстик, в верхней части которого находятся пять гелиевых шаров — каждый из них контролирует интенсивность пяти основных вкусов: кислого, сладкого, горького, соленого и умами.

Устройство работает благодаря электрофорезу — миграции микроскопических частиц, активированных электрическим зарядом. Когда устройство касается языка, пользователь воспринимает все пять вкусовых ощущений. Но когда напряжение на шарах меняется, некоторые вкусы могут усиливаться, тогда как другие полностью исчезают.

"Подобно оптическому дисплею, который использует три основных цвета для создания произвольных цветов, наше устройство может синтезировать и распределять произвольные вкусы вместе с данными, полученными сенсорами вкуса", - говорит Хомеи Мияшита, ведущий автор исследования

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Помимо развлекательной функции, устройство может быть использовано для контроля веса, отмечают авторы исследования.

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Гаджеты, Еда, Вкусовые ощущения.
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