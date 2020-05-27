Новости технологии:Версия Skype 8.60 стала самым большим обновлением за последнее время.

Компания Microsoft выпустила большое обновление своего сервиса Skype. В частности, производитель добавил большое количество новых функций, доработок и исправлений.

Как сказано mspoweruser.com уже в скором времени новая версия будет доступна на всех платформах, где поддерживается Skype.

Новые функции

Новый режим для видеозвонков, который позволит расположить изображения девяти участников разговора по схеме 3х3. Ранее такую же функцию Microsoft добавила в сервис Microsoft Teams. Кстати. эта новая услуга Skype уже доступна на платформах Windows, macOS и Linux.

Еще одна важная функция – поддержка групп модерируется. Пользователи смогут создать группу, где администраторами могут становиться сразу несколько пользователей.

Также в Skype появилась возможность настраивать список эмодзи, которые можно быстро отправить в ответ на сообщение.

Кроме того, производитель добавляет новые комбинации клавиш для выполнения быстрых действий в Skype, даже когда окно программы свернуто.