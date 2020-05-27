Глава OnePlus рассказал о скором выпуске бюджетных смартфонов

Новости технологии:Подробностей о самих устройствах пока нет, но известно, что в скором времени состоится анонс в Индии.

С выходом OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro многие фанаты бренда ждали ещё упрощенное устройство с более приятным ценником. Но, к сожалению, такой смартфон так и не вышел. Тем не менее, сейчас компания официально подтвердила, что готовит новинку.

CEO Пит Лау (Pete Lau) написал пост в социальной сети Weibo.

Он рассказал, что компания планирует снова выпускать недорогие устройства. Это позволит большему количеству пользователей попробовать смартфоны OnePlus. Первым аппаратом, по слухам, будет OnePlus Z (aka OnePlus 8 Lite). Он сначала дебютирует в Индии, а потом также появится в Северной Америке и Европе.

Ещё в эксклюзивном интервью изданию Fast Company, Лау подтвердил, что производитель собирается расширить портфолио своих устройств. О каких именно новинках идёт речь CEO не сообщил, но если верить утечкам, это будут TWS-наушники OnePlus Buds и новые смарт-телевизоры OnePlus TV.