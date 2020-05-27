Spotify убрал лимит на количество песен в библиотеке

Новости технологии:Теперь пользователи могут добавить к себе неограниченное число треков.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что теперь в собственную библиотеку пользователей можно добавлять неограниченное количество музыки.

Ранее был установлен лимит в 10 тыс. песен.

С 2014 года пользователи Spotify просили отменить лимит количества музыки, которую можно добавлять в библиотеку, однако в компании не хотели этого делать, так как менее 1% пользователей достигали такого значения в сервисе.

Новая функция работает только на количество музыки, которую можно добавить в библиотеку. Лимит в 10 тыс. сохраняется для плей-листов, а также для песен, которые можно скачать на устройства для прослушивания офлайн.