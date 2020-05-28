Baidu выложила в открытый доступ инструменты для обучения квантовых нейросетей

Новости технологии:Набор инструментов Baidu позволит разработчикам обучать модели квантовых нейросетей. Теперь ими может бесплатно воспользоваться любой исследователь.

Baidu выпустил набор инструментов, который позволит разработчикам строить и обучать модели квантовых нейросетей. Его разработали на основе платформы глубокого обучения PaddlePaddle, инструментарий также включает в себя приложения для квантовых вычислений.

Paddle Quantum теперь доступен на GitHub, он включает в себя набор инструментов для обучения на квантовой машине, в том числе библиотеку квантовой химии, инструменты оптимизации, а также три квантовых приложения: для обучения на квантовой машине, для моделирования квантовой химии и для квантовой комбинаторной оптимизации.

"Исследователи в области квантовых вычислений могут использовать наш инструмент для развития квантового искусственного интеллекта, а энтузиасты глубокого изучения сократили свой путь для развития квантовых вычислений", — отметили исследователи.

По данным Baidu, PaddlePaddle уже используют более чем 1,9 млн разработчиков, при этом более 84 тыс. компаний используют платформу глубокого обучения для создания более 230 тыс. моделей. Компания также сообщила, что работает с несколькими мировыми производителями оборудования, включая Intel, Huawei, MediaTek и Inspur.