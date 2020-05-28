Не попал даже в ТОП-10: DxOMark оценили селфи-камеру Huawei Mate 30 Pro 5G

Новости технологии:Селфи-камера Huawei Mate 30 Pro 5G провалила тест DxOMark.

Прошлогодний флагман Huawei Mate 30 Pro 5G до сих пор остается в пятерке лучших камерофонов. А теперь специалисты DxOMark решили оценить его фронтальную камеру.

Как оказалось, с селфи-камерой у смартфона не все так гладко. Она получила 84 балла: 84 за фото и 86 за видео, и в этом случае до пятерки лидеров с таким результатом очень далеко.

Кстати, обычный Huawei Mate 30 Pro (без 5G) в таком же тесте набрал почти на 10 баллов больше — 93.

Специалисты DxOMark отметили при съемке фото точную выдержку на лицах, низкий шум на улице, хорошую детализацию и неплохие возможности режима боке. В числе недостатков — неестественный и неточный тон кожи, потеря деталей на расстоянии, ограниченный динамический диапазон и шум в помещении и при слабом освещении.

При съемке видео в плюсы записали эффективную стабилизацию, точную экспозицию с довольно широким динамическим диапазоном, хороший баланс между текстурой и шумом при ярком освещении, а также приятные и яркие цвета. Минусы — это размытие лиц вдали от камеры, сжатие видимого тона в сценах HDR и некоторое смещение кадра.

В результате Huawei Mate 30 Pro 5G занял лишь 17 место в рейтинге после P30 Pro, iPhone 11 и еще 14 устройств.