Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ляшко о карантине: Каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело
Ляшко о карантине: Каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая
Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая

Более 19,5 миллионов штук: iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в мире

Более 19,5 миллионов штук: iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в мире
05:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:iPhone 11 продается лучше, чем iPhone XR - сейчас это самый популярный смартфон в мире.

Аналитическая компания Omdia Research подвела итоги по продажам смартфонов за первый квартал этого года (январь — март).

Самым продаваемым смартфоном стал iPhone 11, что подтверждали и аналитики Canalys. За три месяца Apple продала 19,5 миллионов штук, и это выше показателей iPhone XR. Тот за аналогичный период прошлого года разошелся "тиражом" 13,6 миллионов.

Кстати, iPhone XR до сих пор в десятке самых продаваемых смартфонов, но уже на 5 месте. 4,7 миллиона проданных моделей 2018 года — это отличный результат.

По данным Omdia Research, после iPhone 11 в списке идут Samsung Galaxy A51 (6,8 млн), Redmi Note 8 (6,6 млн) и Redmi Note 8 Pro (6,1 млн).

СМИ: в этом году Apple может представить рекордное количество iPhone

Кроме того, в первой десятке iPhone 11 Pro Max (4,2 млн), Galaxa A10s (3,9 млн), iPhone 11 Pro (3,8 млн), Samsung Galaxy S20+ 5G (3,5 млн) и Galaxy A30s (3,4 млн).

А вот iPhone 8 больше в ТОП-10 не входит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Смартфоны, iPhone 11.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям
03 Разговор с Байденом: Порошенко вызывают в ГБР
04 Разумков: ВР планирует на следующей неделе рассмотреть доработанную Программу действий правительства
05 Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: в Бразилии уже почти 400 тысяч инфицированных
Коронавирус: в Бразилии уже почти 400 тысяч инфицированных
Как будто пандемии было мало: полчища саранчи атаковали Индию (Видео)
Полчища саранчи атаковали Индию (Видео)
Коронавирус: в США от COVID-19 погибло более 100 тысяч человек
Коронавирус: в США от COVID-19 погибло более 100 тысяч человек
Рецепт дня: Ленивый голубец, запеченный в томатном соусе
Рецепт дня: Ленивый голубец, запеченный в томатном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь