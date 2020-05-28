Более 19,5 миллионов штук: iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в мире

Новости технологии:iPhone 11 продается лучше, чем iPhone XR - сейчас это самый популярный смартфон в мире.

Аналитическая компания Omdia Research подвела итоги по продажам смартфонов за первый квартал этого года (январь — март).

Самым продаваемым смартфоном стал iPhone 11, что подтверждали и аналитики Canalys. За три месяца Apple продала 19,5 миллионов штук, и это выше показателей iPhone XR. Тот за аналогичный период прошлого года разошелся "тиражом" 13,6 миллионов.

Кстати, iPhone XR до сих пор в десятке самых продаваемых смартфонов, но уже на 5 месте. 4,7 миллиона проданных моделей 2018 года — это отличный результат.

По данным Omdia Research, после iPhone 11 в списке идут Samsung Galaxy A51 (6,8 млн), Redmi Note 8 (6,6 млн) и Redmi Note 8 Pro (6,1 млн).

Кроме того, в первой десятке iPhone 11 Pro Max (4,2 млн), Galaxa A10s (3,9 млн), iPhone 11 Pro (3,8 млн), Samsung Galaxy S20+ 5G (3,5 млн) и Galaxy A30s (3,4 млн).

А вот iPhone 8 больше в ТОП-10 не входит.