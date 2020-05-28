В Gmail добавили меню быстрых настроек: подробности

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Теперь кастомизация в Gmail стала гораздо более простым занятием. В последнем обновлении разработчики добавили меню быстрых настроек.

Как это работает

В меню можно настроить тему, тип интерфейса, назначить приоритет отображения писем, а также добавить функцию "быстрого чтения", благодаря которой вы сможете видеть содержимое сообщения, не открывая его. Все изменения применяются сразу же, то есть, пользователю не придётся покидать страницу, чтобы увидеть их.

Для более тонкой кастомизации всё же придётся воспользоваться "классическим" меню настроек.

Панель быстрых настроек активируется по умолчанию для всех учётных записей.