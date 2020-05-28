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В Gmail добавили меню быстрых настроек: подробности

В Gmail добавили меню быстрых настроек: подробности
08:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pinterest.com

Новости технологии:С новым инструментом все самые важные функции будут всегда под рукой.

Теперь кастомизация в Gmail стала гораздо более простым занятием. В последнем обновлении разработчики добавили меню быстрых настроек. 

Как это работает

В меню можно настроить тему, тип интерфейса, назначить приоритет отображения писем, а также добавить функцию "быстрого чтения", благодаря которой вы сможете видеть содержимое сообщения, не открывая его. Все изменения применяются сразу же, то есть, пользователю не придётся покидать страницу, чтобы увидеть их. 

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Для более тонкой кастомизации всё же придётся воспользоваться "классическим" меню настроек. 

Панель быстрых настроек активируется по умолчанию для всех учётных записей. 

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Gmail, Технологии, Новинки, Техно, Настройки Gmail, Быстрые настройки Gmail.
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