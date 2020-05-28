Facebook запустил приложение для голосовой связи CatchUp (Фото)

Новости технологии:Facebook представила новое приложение для голосовых звонков CatchUp

Компания Facebook презентовала приложение для голосовых звонков CatchUp, которое показывает, когда абоненты не заняты и могут пообщаться по телефону. Об этом сообщает блог компании.

"NPE Team из Facebook запустила CatchUp - приложение, которое помогает оставаться на связи с вашими родными и друзьями и показывает, когда они могут общаться", - говорится в сообщении.

В компании объясняют, что эта разработка должна помочь людям, которые не решаются звонить близким, потому что не знают, когда им удобно говорить.

CatchUp формирует список контактов из телефонной книги и показывает абонентов, которые имеют возможность говорить, то есть не заняты. Они обозначены как "Ready to talk", то есть "готовы к разговору".

В приложении можно осуществлять как индивидуальные, так и групповые звонки.

Сейчас компания тестирует CatchUp в Соединенных Штатах на устройствах iOS и Android.