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Смартфоны Huawei в Европе начали получать обновление EMUI 10 (Фото)

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Смартфоны Huawei в Европе начали получать обновление EMUI 10 (Фото)
21:48 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Стабильная версия оболочки EMUI 10 для Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10, наконец-то, добралась до европейского рынка.

Как сообщает издание XDA-Developers, OTA-обновление уже начали получать многие владельцы смартфонов. Система весит 4.39 ГБ для Mate 10 и 4.59 ГБ для P20 Pro.

Прошивка основана на актуальной версии ОС Android 10. В неё добавили все основные особенности новой оболочки.

Например, обновлённый интерфейс, тёмную тему и функцию Always-On Display. Она выводит на экран разные виды часов, заряд аккумулятора и уведомления.

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Ещё разработчики улучшили производительность, обновили технологию GPU Turbo, а также добавили в прошивку файловую систему EROFS и многое другое.

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Европа, Huawei, Обновление, Huawei Mate 10, Huawei P20 Pro, EMUI 10, Android 10.
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