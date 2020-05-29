OnePlus 6 и OnePlus 6T получили обновление

Новости технологии:Компания OnePlus продолжает обновлять свои смартфоны.

Несмотря на то, что компания OnePlus закрыла программу бета-тестирования прошивок OxygenOS для OnePlus 6 и OnePlus 6T, стабильная ветка продолжает обновляться.

Разработчики выпустили для устройств новую версию ПО с номером сборки OxygenOS 10.3.4.

Прошивка весит 113 МБ и, в основном, содержит мелкие улучшения и исправления. Кроме этого, в систему установили актуальный патч безопасности и версию OnePlus Launcher 4.1.6.

Ещё в прошивку добавили функцию Work-Life Balance и магазин Epic Games, но эти нововведения будут доступны только индийским пользователям.

Обновление уже начали по воздуху распространять на устройства по всему миру. Если, вдруг, прошивки у вас ещё нет, то её можно скачать через приложение Oxygen Updater.