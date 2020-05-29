Компания OPPO представит новую линейку смартфонов в начале июня

Новости технологии:Компания OPPO объявила дату презентации новой линейки смартфонов Reno 4.

Компания OPPO объявила дату презентации новой линейки смартфонов Reno 4, в которую войдут два устройства. Новинки получат привлекательный внешний вид и 65-ваттную зарядку.

Согласно официальному тизеру, она дебютирует в Китае 5 июня. В линейку войдут два устройства: OPPO Reno 4 и OPPO Reno 4 Pro. Новинки получат привлекательный внешний вид и 65-ваттную зарядку.

Если верить утечкам, обе модели будут работать на процессоре Snapdragon 765G. Смартфонам также приписывают одинаковые аккумуляторы на 4000 мАч. Старшая версия сможет похвастаться 90-герцовым дисплеем на 6.5 дюймов, а в младшей установят панель на 6.4. дюйма с частотой 60 Гц.

Новинки ещё получат несколько камер с разными модулями и необычные расцветки корпуса. Кстати, у нас на днях вышел обзор OPPO Reno 3 Pro.