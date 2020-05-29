Восстановленные iPhone XR появились в продаже

Новости технологии:На официальном американском сайте Apple появились в продаже восстановленные iPhone XR с отличным ценником.

Модель с накопителем на 64 ГБ обойдётся покупателям в $499. Это на $100 дешевле, чем новая версия.

Модификацию со 128 ГБ на борту продают за $539. В этом случае экономия $110. Ещё можно купить восстановленную топовую модель на 256 ГБ за $629. Новый такой смартфон Apple перестала продавать ещё в прошлом году. Он тогда стоил $749.

Кстати, восстановленный iPhone XR поставляется с годовой гарантией, обновлённой коробкой, а также с новой батареей и новым корпусом.

Напомним, iPhone XR вышел в сентябре 2018 года и, до недавно времени, был самым продаваемым смартфоном в мире. Аппарат имеет 6.1-дюймовый LCD-дисплей, процессор A12 Bionic, 3D-сканер лица Face ID, а также основную камеру на 12 Мп и фронтальную на 8 Мп.