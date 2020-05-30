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Размером с флешку: Xiaomi представила новую TV-приставку

Размером с флешку: Xiaomi представила новую TV-приставку
09:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания Xiaomi не прекращает удивлять нас интересными разработками.

Производитель работает над интересной TV-приставкой Mi TV Stick. Она отличается удивительно компактными размерами.

Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi опубликовала официальный тизер, посвященный Mi TV Stick.

Что еще известно

Как можно увидеть на снимке, размер приставки не превышает параметры обычной флешки. Также в комплект производитель добавит пульт ДУ, который получил некоторые изменения по сравнению с предыдущей моделью.

По слухам, компактные размеры не требовали изменений технических характеристик – они будут идентичны тем, которые получила предыдущая версия Xiaomi Mi Box S.

То есть новое устройство получит четырехъядерный процессор Amlogic S905X в паре с 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 8 ГБ. Новинка будет оснащена портом USB Type-A и слотом для карт памяти microSD.

Пульт получил выделенные кнопки для запуска сервисов Netflix и Amazon Prime Video, а также голосового помощника Google Assistant.

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Цена

Утечки также называют приблизительную стоимость будущей новинки. В Китае она может стоить 79 долларов (2100 гривен).

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Технологии, Приставка, Техно, Xiaomi, ТВ-приставка, Mi TV Stick.
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