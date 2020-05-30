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Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book S с процессором Intel

Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book S с процессором Intel
12:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Samsung представила ноутбук Galaxy Book S с другой платформой.

Летом прошлого года компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book S с процессором Qualcomm Snapdragon 8cx. А теперь дебютировал обновленный Samsung Galaxy Book S с другой платформой — Intel Lakefield.

Это первый ноутбук с гибридным процессором Intel Lakefield с поддержкой Intel Hybrid Technology. Несмотря на высокую производительность, активное охлаждение устройству не требуется: тепло отводит трубка и металлический корпус. В результате получается практически бесшумная работа.

Также ноутбук получил 13,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 или 512 ГБ хранилища eUFS, сканер отпечатков пальцев, 1 Мп камеру, аудиосистему AKG с четырьмя динамиками, датчик освещенности, клавиатуру с подсветкой, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 42 Вт·ч. Операционная система — Windows 10 (Home или Pro). Из разъемов есть два порта USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и слот для карты памяти microSD объемом до 1 ТБ.

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Кроме того, ноутбук довольно тонкий и легкий. Его габариты 305,2×203,2×6,2–11,8 мм, вес — 950 г.

На выбор есть расцветки Earthy Gold и Mercury Gray, а вот о стоимости и сроках выхода Samsung пока не говорит.

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Samsung, Гаджеты, Intel, Технологии, Техно, Samsung Galaxy Book S, Intel Lakefield.
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