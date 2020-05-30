В Украине стартовали продажи долговечной игровой мыши Xtrfy M4

Новости технологии:Шведский бренд игрового оборудования Xtrfy сообщает о том, что в Украине стали доступны для продажи игровые мыши Xtrfy M4.

По словам производителя, мыши отличаются удобством, долговечностью и производительностью. Их вес — около 65 грамм, а благодаря вставкам из 100% ПТФЭ с закругленными краями и матовому УФ-покрытию в сочетании с отверстиями мышь плавно скользит по поверхности и удобно лежит в руке.

Внутренняя часть мыши имеет устойчивое к пыли и брызгам покрытие и не боится ночных сбоев локальной сети.

Кроме того, геймеры оценят RGB-подсветку, высокопроизводительный игровой сенсор Pixart — 3389, который позволяет менять настройки чувствительности "на лету" от 400 до 16 000 CPI при частоте обновления 125–1000 Гц и 400 IPS, настраиваемые переключатели Omron и 32-разрядный микроконтроллер ARM.

Мыши Xtrfy M4 уже есть в продаже в нескольких расцветках. За черный цвет просят 2099 гривен, белый и голубой — 2299 гривен, а за ретро-версию — 2399 гривен.

Это серия игровых мышей, которые отличаются удобством, долговечностью и производительностью и не боятся пыли, брызг и перепадов напряжения.