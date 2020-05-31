Samsung Galaxy Note 20 получит батарею от Galaxy Note 10+

Уже через несколько месяцев Samsung представит миру свои новые флагманы Galaxy Note 20. Правда, мы уже знаем многое о них, а теперь издание SamMobile раскрыло еще и подробности об автономности и емкости аккумулятора.
Что известно
В базе данных указано, что номинальная емкость батареи — 4170 мАч, а это значит, что в списке характеристик будет указана цифра 4300 мАч.
Кстати, такие же показатели у прошлогоднего Galaxy Note 10+: номинальная емкость — 4170 мАч, заявленная — 4300 мАч. Хотя более ранние слухи указывали на то, что у Galaxy Note 20 будет аккумулятор на 4000 мАч.
Напомним, старший Galaxy Note 20+ получит батарею на 4500 мАч, что всего на 200 мАч больше.
Согласно утечкам, новые флагманы Galaxy Note 20 получат AMOLED дисплеи с кадровой частотой 120 Гц и диагональю 6,7 и 6,9 дюймов, процессоры Exynos 992 или Snapdragon 865, по 16 ГБ оперативной памяти, поддержку стилуса S Pen. Официальный анонс ожидается в августе.