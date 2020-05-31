Samsung Galaxy Note 20 получит батарею от Galaxy Note 10+

Новости технологии:Емкость аккумулятора базовой версии Galaxy Note 20 стала известна благодаря китайскому сертификационному ведомству 3C.

Уже через несколько месяцев Samsung представит миру свои новые флагманы Galaxy Note 20. Правда, мы уже знаем многое о них, а теперь издание SamMobile раскрыло еще и подробности об автономности и емкости аккумулятора.

Что известно

В базе данных указано, что номинальная емкость батареи — 4170 мАч, а это значит, что в списке характеристик будет указана цифра 4300 мАч.

Кстати, такие же показатели у прошлогоднего Galaxy Note 10+: номинальная емкость — 4170 мАч, заявленная — 4300 мАч. Хотя более ранние слухи указывали на то, что у Galaxy Note 20 будет аккумулятор на 4000 мАч.

Напомним, старший Galaxy Note 20+ получит батарею на 4500 мАч, что всего на 200 мАч больше.

Согласно утечкам, новые флагманы Galaxy Note 20 получат AMOLED дисплеи с кадровой частотой 120 Гц и диагональю 6,7 и 6,9 дюймов, процессоры Exynos 992 или Snapdragon 865, по 16 ГБ оперативной памяти, поддержку стилуса S Pen. Официальный анонс ожидается в августе.