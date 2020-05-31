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Анонс Xiaomi Mi Band 5 состоится через полторы недели

Анонс Xiaomi Mi Band 5 состоится через полторы недели
19:06 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Новое поколение популярного фитнес-браслета представят 11 июня.

На публичном аккаунте Xiaomi Mall в китайской социальной сети WeChat сегодня назвали дату официальной презентации нового фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5.

Итак, Xiaomi Mi Band 5 представят 11 июня, то есть уже через полторы недели.

Кстати, это ровно через год после официального анонса Mi Band 4: прошлогодняя модель дебютировала тоже 11 июня.

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Напомним, Xiaomi Mi Band 5 приписывают увеличенный 1,2-дюймовый дисплей, поддержку NFC (в том числе и у международной версии), фирменного помощника XiaoAI и Amazon Alexa, датчик SpО2 для измерения насыщенности крови кислородом и 5 новых режимов активностей.

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Анонс, Дата, Xiaomi, Xiaomi Mi Band 5.
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