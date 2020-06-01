Samsung снова будет выпускать часы с механическим безелем

Новости технологии:Компания Samsung услышала фанатов и решила избавиться от сенсорного безеля в следующих смарт-часах.

Как сообщают наши коллеги из SamMobile, корейский производитель снова будет выпускать часы с механическим безель.

Согласно источнику, он появится уже в следующей модели. Кстати, его убрали в 2019 году. Последними часами, которые использовали эту технологию были оригинальные Galaxy Watch.

Напомним, новые часы уже прошли сертификацию FCC. Они получат круглый дисплей, 45-миллиметровый корпус, а также защиту от ударов MIL-STD-810G и воды 5ATM. Экран устройства оснастят AMOLED-матрицей и закалённым стеклом Gorilla Glass DX. Ещё новинке приписывают 8 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 330 мАч, Wi-Fi, Bluetooth NFC-модуль для бесконтактных платежей Samsung Pay, а также версию с поддержкой LTE.

Новые Galaxy Watch должны представить в августе на презентации Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2.