Первый геймплей "League of Legends: Wild Rift" для Android и iOS (Видео)

Новости технологии:Исполнительный продюсер Riot объявил, что альфа-тест Wild Rift стартует уже на следующей неделе.

Еще в 2019 году Riot Games анонсировали League of Legends: Wild Rift - мобильную версию популярной MOBA для Android и iOS.

Разработчики до сих пор не готовы назвать точную дату релиза, но показали геймплей.

В рамках Summer Game Fest исполнительный продюсер Riot Майкл Чоу объявил, что альфа-тест League of Legends: Wild Rift стартует уже на следующей неделе. Пройдет тестирование с 6 по 27 июня, но только на территории Бразилии и Филиппин. До конца 2020 года игра выйдет во всем мире, а позже получит и консольную версию.

По словам разработчиков, League of Legends: Wild Rift - не банальный порт PC-версии, а созданная с нуля новая игра. Матчи в Wild Rift занимают 15–20 минут, что почти в два раза меньше, чем в League of Legends. К тому же управление адаптировали под сенсорные экраны смартфонов.