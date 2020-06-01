Компания Vivo презентовала линейку смартфонов X50

Новости технологии:Компания Vivo сегодня представила новые смартфоны линейки X50.

В новую линейку смартфонов X50 вошли модели Vivo X50, Vivo X50 Pro и Vivo X50 Pro+, которые похожи внешне и по характеристикам, но имеют несколько важных отличий.

Vivo X50 Pro

Смартфон получил 6,56-дюймовый изогнутый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2376×1080 точек. Сканер отпечатков пальцев подэкранный, а 32-мегапиксельная селфи-камера разместилась в круглом вырезе в левом углу.

Работает X50 Pro с процессором Snapdragon 765G, который обеспечивает поддержку 5G. С ним в связке 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ флэш-памяти UFS2.1.

Емкость аккумулятора — 4315 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также заявлены Hi-Res Audio, аудиочип AK4377A, NFC и операционная система Android 10 с Funtouch OS 10.5.

Главная гордость смартфона — это основная камера, выполненная в прямоугольном блоке с просто огромным объективом. В ее составе 48-мегапиксельный сенсор IMX598, разработанный Sony и Vivo (f/1.6), перископ на 8 Мп с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом, 8 Мп широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов и 13 Мп портретная камера (f/2.46) с фокусным расстоянием 50 мм. Изюминка камеры — встроенный стабилизатор. Это специальный подвес, позволяющий датчику поворачиваться на угол до 3 градусов против 1 градуса в обычных датчиках. Производитель уверяет, что такое решение обеспечивает на 300% более плавную картинку в сравнении с традиционной системой оптической стабилизации (OIS).

Vivo X50

Базовая модель во многом похожа на Vivo X50 Pro. Но есть несколько отличий. Во-первых, экран плоский, без изогнутых краев, но с такой же диагональю, разрешением и частотой обновления кадров. Во-вторых, аккумулятор чуть меньше — 4200 мАч, но с той же 33 Вт быстрой зарядкой. В-третьих, нет аудиочипа AK4377A.

Четвертое и самое главное отличие — в камере. Вместо перископного «телевика» тут есть макрокамера разрешением 5 Мп, а главный датчик хоть и такой же, но уже без уникальной системы стабилизации. Зато есть обычная оптическая.

Vivo X50 Pro+

Это старшая модель, которая хоть и похожа на младших братьев, все же получила более мощную «начинку». Отличия заключаются в процессоре Snapdragon 865, экране с такой же диагональю и разрешением, но частотой обновления 120 Гц, увеличенным до 12 ГБ объемом оперативной памяти, выделенном аудиочипе CS43131 и быстрой зарядке мощностью 44 Вт при той же емкости аккумулятора.

Также отличается основная камера: главным датчиком стал 50-мегапиксельный Samsung GN1, разрешение портретной камеры увеличилось до 32 Мп, а телевика-перископа и «ширика» — до 13 Мп.

Также у Vivo X50 Pro+ будет версия с кожаной задней панелью.