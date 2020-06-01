MiJia больше не будет: Xiaomi внесла изменения в суббренд

Новости технологии:Компания Xiaomi решила внести изменения в свой бренд MiJia.

Не спешите расстраиваться: суббренд никуда не денется, его просто переименуют. Теперь MiJia будет носить название Xiaomi Smart Life.

Об этом Xiaomi сообщила через свой официальный аккаунт в социальной сети Weibo.

Кстати, в переводе с китайского MiJia означает Smart Home (Умный дом). Логотип состоит из букв M и J, напоминающие щит, чем компания подчеркивает безопасность устройств — «Надежный, как щит». Новое название будет более понятным для пользователей за пределами Китая.

При этом логотип нового бренда остался прежним. Да и Xiaomi подчеркивает, что больше никаких изменений не планирует: поддержка уже выпущенных устройств продолжится, а новые товары будут выпускаться, как и раньше.

Напомним, суббренд MiJia был основан в 2014 году. Под этой торговой маркой выходят самые разнообразные продукты для «умного» дома: холодильники, пылесосы, стиральные машины, прочая бытовая техника, зубные щетки, велосипеды, самокаты и т. д.