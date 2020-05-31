Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: триумф SpaceX, "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, беспорядки в США
Главные события недели: триумф SpaceX, "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, беспорядки в США
СМИ: МИД вызвал посла Ирана из-за черных ящиков PS752
СМИ: МИД вызвал посла Ирана из-за черных ящиков PS752
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
Астронавты Crew Dragon успешно взошли на борт МКС (Видео)
Астронавты Crew Dragon успешно взошли на борт МКС (Видео)

Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов

Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
22:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Все три модели похожи друг на друга и будут отличаться лишь в некоторых моментах.

Компания Xiaomi продолжает радовать пользователей новыми бюджетными моделями смартфонов: на подходе новая линейка Redmi 9, в которую вошли Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C. Инсайдер под ником Sudhanshu раскрыл и их характеристики, и ценники.

Redmi 9

Эта модель получит 6,53-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ (2400×1080), процессор MediaTek Helio G70, 4/64 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Фронтальная камера здесь 5-мегапиксельная, а основная - с четырьмя датчиками на 13, 8, 5 и 2 Мп. Также обещают порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Стоить Redmi 9 будет в районе €160 - €180.

Samsung Galaxy Note 20 получит батарею от Galaxy Note 10+

Redmi 9A

Смартфону приписывают такой же 6,53-дюймовый IPS дисплей, но с разрешением HD+ (1600×720), процессор MediaTek Helio G25, 3/32 ГБ памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Фронтальная камера тоже 5-мегапиксельная, а вот основная будет всего с одним датчиком на 13 Мп.

Стоимость Redmi 9A - около €100 - €120.

Компания OPPO представит новую линейку смартфонов в начале июня

Redmi 9C

Эта модель практически полностью повторяет характеристики Redmi 9A, только объем хранилища увеличен до 64 ГБ, а основная камера может похвастаться вторым модулем на 2 Мп.

Ожидается, что Redmi 9C будет стоить €130 - €150.

Когда трио Redmi 9 будет представлено официально - пока неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Цена, Смартфон, Характеристика, Xiaomi, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Очередные "разборки": "Бровары 2" в центре Киева (Видео)
04 Посол Украины в ФРГ: Шредер войдет в мировую историю как циничный лоббист Кремля
05 "Где-то в пределах $250 миллиардов": Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию ядерного оружия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бассейны и спортзалы открываются: Минздрав обнародовал перечень рекомендаций
Открытие бассейнов и спортзалов: Минздрав опубликовал рекомендации
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
Кучма: Маск победил Россию
Кучма: Маск победил Россию
Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь