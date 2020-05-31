Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов

Новости технологии:Все три модели похожи друг на друга и будут отличаться лишь в некоторых моментах.

Компания Xiaomi продолжает радовать пользователей новыми бюджетными моделями смартфонов: на подходе новая линейка Redmi 9, в которую вошли Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C. Инсайдер под ником Sudhanshu раскрыл и их характеристики, и ценники.

Redmi 9

Эта модель получит 6,53-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ (2400×1080), процессор MediaTek Helio G70, 4/64 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Фронтальная камера здесь 5-мегапиксельная, а основная - с четырьмя датчиками на 13, 8, 5 и 2 Мп. Также обещают порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Стоить Redmi 9 будет в районе €160 - €180.

Redmi 9A

Смартфону приписывают такой же 6,53-дюймовый IPS дисплей, но с разрешением HD+ (1600×720), процессор MediaTek Helio G25, 3/32 ГБ памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Фронтальная камера тоже 5-мегапиксельная, а вот основная будет всего с одним датчиком на 13 Мп.

Стоимость Redmi 9A - около €100 - €120.

Redmi 9C

Эта модель практически полностью повторяет характеристики Redmi 9A, только объем хранилища увеличен до 64 ГБ, а основная камера может похвастаться вторым модулем на 2 Мп.

Ожидается, что Redmi 9C будет стоить €130 - €150.

Когда трио Redmi 9 будет представлено официально - пока неизвестно.