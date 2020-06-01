С поддержкой 5G: компания ZTE представила новый смартфон

Ключевой особенностью Axon 11 SE 5G является процессор MediaTek Dimensity 800, который позволяет работать в двухрежимном режиме 5G.
ZTE утверждает, что на Axon 11 SE 5G можно запустить тяжелые игры во время зарядки, при этом температура смартфона останется ниже 40 градусов. Это достигается благодаря графитовым радиаторам, которые эффективно отводят тепло от процессора.
Новинка оснащена квадро-камерой, представленной 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины с разрешением 2 мегапикселя каждый.
ZTE Axon 11 SE 5G is officially launched
6.53" FHD LCD display
MediaTek 800
5G
16MP/48MP+8MP+2MP+2MP
6GB, 8GB
128GB, 256GB
4000mAh battery
18W
Rear fingerprint
Android 10
Price
6GB/128GB- 1998
8GB/128GB- 2298
8GB/256GB- 2598#ZTEAxon11SE #ZTE #5G pic.twitter.com/4cMBFxOwvP
— TechTipster (@TechTipster_) June 1, 2020
ZTE Axon 11 SE 5G работает под управлением Android 10 под собственной операционной системой MiFavor UI. Внутри находится батарея емкостью 4000 мАч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.
Предварительные заказы на ZTE Axon 11 SE 5G уже открыли в Китае. Базовая конфигурация на 6/128 ГБ стоит 1998 юаней (250 евро), модель на 8/128 ГБ — 2298 юаней (290 евро), а топ-8/256 ГБ — 2598 юаней (330 евро).