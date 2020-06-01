С поддержкой 5G: компания ZTE представила новый смартфон

Новости технологии:Китайская компания ZTE анонсировала смартфон среднего уровня Axon 11 SE 5G.

Ключевой особенностью Axon 11 SE 5G является процессор MediaTek Dimensity 800, который позволяет работать в двухрежимном режиме 5G.

ZTE утверждает, что на Axon 11 SE 5G можно запустить тяжелые игры во время зарядки, при этом температура смартфона останется ниже 40 градусов. Это достигается благодаря графитовым радиаторам, которые эффективно отводят тепло от процессора.

Новинка оснащена квадро-камерой, представленной 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины с разрешением 2 мегапикселя каждый.

ZTE Axon 11 SE 5G is officially launched 6.53" FHD LCD display

MediaTek 800

5G

16MP/48MP+8MP+2MP+2MP

6GB, 8GB

128GB, 256GB

4000mAh battery

18W

Rear fingerprint

Android 10 Price

6GB/128GB- 1998

8GB/128GB- 2298

8GB/256GB- 2598#ZTEAxon11SE #ZTE #5G pic.twitter.com/4cMBFxOwvP — TechTipster (@TechTipster_) June 1, 2020

ZTE Axon 11 SE 5G работает под управлением Android 10 под собственной операционной системой MiFavor UI. Внутри находится батарея емкостью 4000 мАч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.

Предварительные заказы на ZTE Axon 11 SE 5G уже открыли в Китае. Базовая конфигурация на 6/128 ГБ стоит 1998 юаней (250 евро), модель на 8/128 ГБ — 2298 юаней (290 евро), а топ-8/256 ГБ — 2598 юаней (330 евро).