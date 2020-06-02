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В MIT дали мягким роботам "ощущения": теперь они могут поднимать чипсы

В MIT дали мягким роботам "ощущения": теперь они могут поднимать чипсы
04:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:В MIT создали мягких роботов, которые могут "есть" чипсы.

В MIT создали систему осязания для мягких роботов: они могут собирать даже чипсы. Это стало возможным с помощью новых латексных "пузырей" и систем проприоцепции. О результатах разработок можно прочитать на сайте вуза.

Главная проблема в создании мягких роботов состоит в том, что они должны понимать, что именно они захватывают и сколько сил должны для этого использовать. Одна из команд разработчиков решила эту проблему, основываясь на предыдущих исследованиях Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, в которых исследователи разработали мягкий, конусообразный роботизированный захват, который сжимается даже на таких объектах, как Венерина мухоловка, и может поднимать предметы в 100 раз больше своего веса. Разработчики усовершенствовали этот "волшебный шариковый захват", добавив датчики, которые позволяют ему подбирать предметы, настолько тонкие, как картофельные чипсы, и классифицировать их, чтобы захватчик мог их распознавать в будущем.

Команда также добавила тактильные датчики, изготовленные из латексных "пузырей", подключенных к датчикам давления. Алгоритм использует обратную связь, чтобы позволить захватчику определить, какое усилие использовать. Пока что команда проверила датчики-захваты на предметах: начиная от тяжелых бутылок и заканчивая банками, яблоками, зубной щеткой и мешком печенья.

"Мы надеемся, что эти роботы позволят использовать новый метод мягкого зондирования, который можно применить к широкому спектру различных действий в производственных условиях: от упаковки до подъема", — рассказала Джози Хьюз, ведущий автор новой статьи о работе.

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Вторая группа исследователей из Массачусетского технологического института создала мягкий роботизированный палец под названием GelFlex, который использует встроенные камеры и глубокое обучение для создания тактильных ощущений и проприоцепции. Захват похож на то, как человек держит чашку двумя пальцами. Каждый палец имеет одну камеру рядом с кончиком пальца, а другую — посередине. Камеры наблюдают за состоянием передней и боковой поверхности пальца, а нейронная сеть использует информацию с камер для обратной связи. Это позволяет захватчику подбирать предметы различной формы.

"Наш мягкий палец может обеспечить высокую точность проприоцепции, точно идентифицировать захваченные объекты, а также выдерживать значительное воздействие, не нанося вреда взаимодействующей среде и самому себе", — рассказал один из авторов разработки.

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Роботы, Кибернетика, MIT.
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