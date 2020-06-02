Упростит взаимодействие с наушниками: Samsung обновила приложение Galaxy Buds Plugin

Новости технологии:Компания Samsung обновила приложение-компаньон Galaxy Buds Plugin.

Компания Samsung добавила в приложение-компаньон Galaxy Buds Plugin полезное нововведение для беспроводных наушников Galaxy Buds и Galaxy Buds+.

В новой версии программы появились виджеты для рабочего стола. Они упрощают взаимодействие с наушниками. Первый виджет показывает состояние аккумулятора наушников и кейса, а второй позволяет включить режим Ambient Sound и выключить сенсорную панель управления.

Виджеты имеют два дизайна: чёрный и белый. Стиль можно выбрать вручную или поставить автоматическое изменение, в зависимости от темы системы. Также в настройках есть возможность менять их прозрачность.

Galaxy Buds plug in New features pic.twitter.com/TJkjhRRk7G — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) June 2, 2020

Новая версия приложение Galaxy Buds Plugin уже доступна для скачивания в магазине Google Play Store (1, 2)