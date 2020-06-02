Huawei официально представила флагманский 5G-планшет (Фото)

Новости технологии:Компания Huawei представила планшет Huawei MatePad Pro с мощным процессором Kirin 990 5G.

Китайская компания Huawei представила планшет Huawei MatePad Pro 5G. Об этом сообщает портал GizChina.

"Huawei официально представила новый Huawei MatePad Pro 5G", - говорится в сообщении. Как сообщает портал, планшет имеет экран в 27,4 сантиметров, а разрешение дисплея составляет две тысячи пикселей.

Сам Huawei MatePad Pro 5G весит всего 492 грамма.

Отмечается, что у планшета есть также наиболее мощный процессор Kirin 990 5G и батарею с мощностью в 7250 ампер за час. В устройстве установлены две камеры: фронтовая (8Мп) и задняя (13Мп).

MatePad Pro 5G доступен в двух цветах - зеленом и оранжевом.

Стоимость модели с 8Гб оперативной и 256 внутренней памяти составляет 740 долларов США, а модель с 8Гб оперативной и 512 внутренней памяти стоит 950 долларов США.