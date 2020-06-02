Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте
COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте
Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
Два ближайших матча Карпат в УПЛ отменены
Два ближайших матча Карпат в УПЛ отменены
На 37-м году ушел из жизни обладатель премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины"
Умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров

Huawei официально представила флагманский 5G-планшет (Фото)

Huawei официально представила флагманский 5G-планшет (Фото)
17:36 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания Huawei представила планшет Huawei MatePad Pro с мощным процессором Kirin 990 5G.

Китайская компания Huawei представила планшет Huawei MatePad Pro 5G. Об этом сообщает портал GizChina.

"Huawei официально представила новый Huawei MatePad Pro 5G", - говорится в сообщении. Как сообщает портал, планшет имеет экран в 27,4 сантиметров, а разрешение дисплея составляет две тысячи пикселей.

Сам Huawei MatePad Pro 5G весит всего 492 грамма.

Honor представила первый в мире планшет с поддержкой Wi-Fi 6+

Отмечается, что у планшета есть также наиболее мощный процессор Kirin 990 5G и батарею с мощностью в 7250 ампер за час. В устройстве установлены две камеры: фронтовая (8Мп) и задняя (13Мп).

MatePad Pro 5G доступен в двух цветах - зеленом и оранжевом.

Стоимость модели с 8Гб оперативной и 256 внутренней памяти составляет 740 долларов США, а модель с 8Гб оперативной и 512 внутренней памяти стоит 950 долларов США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Планшет, Huawei, 5G, Huawei MatePad Pro 5G.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется
02 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
03 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
04 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
05 Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина приняла закон об инвентаризации лесов
Украина приняла закон об инвентаризации лесов
COVID-19 заразились уже более 24,2 тыс поляков
COVID-19 заразились уже более 24,2 тыс поляков
ООС: под Марьинкой ранен украинский военный
ООС: под Марьинкой ранен украинский военный
Huawei официально представила флагманский 5G-планшет (Фото)
Huawei официально представила флагманский 5G-планшет (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь