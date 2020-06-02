Viber запустил в Украине чат-бот "Незабудка": что из себя представляет

Новости технологии:Viber запустил официальный чат-бот "Незабудка", который позволяет устанавливать напоминания о событиях непосредственно в мессенджере.

Компания Rakuten Viber анонсировала в Украине полезного чат-бота в своём фирменном приложении.

Его назвали "Незабудка". Бот позволяет ставить оповещения о важных событиях и делах. К каждому событию можно добавить комментарий, а также выбрать время и частоту напоминания.Функция уже доступна всем пользователям приложения.

Кстати, чат-бот "Незабудка" умеет говорить на украинском и русском языках.

Напомним, это уже не первая функция Viber, разработанная для систематизации и управления задачами внутри приложения. В начале этого года разработчики компании анонсировали "Мои заметки". Это отдельный раздел в чатах, с помощью которого можно создавать списки дел, отмечать их по мере выполнения, хранить отдельные сообщения и документы любого формата и размера.