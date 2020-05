Twitter добавила функцию отложенных публикаций (Видео)

Социальная сеть Twitter представила новую функцию, которая позволяет пользователям программировать время публикации твитов. Об этом говорится на странице Twitter Support.

"Еще не совсем готовы отправить свой твит? Теперь Вы сможете его сохранить как черновик или запрограммировать его отправку на конкретное время", - заявили в соцсети.

Twitter также опубликовал короткое видео, в котором объясняет, как можно воспользоваться новой функцией.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020