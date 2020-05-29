Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства
ФГИ: "Центрэнерго" вернулось под контроль государства
Сийярто о пути Украины в НАТО: Наша цель - достичь договоренностей
Сийярто о пути Украины в НАТО: Наша цель - достичь договоренностей
Чисора готовит для Усика что-то особенное
Чисора готовит для Усика что-то особенное
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 мая

Twitter добавила функцию отложенных публикаций (Видео)

Twitter добавила функцию отложенных публикаций (Видео)
16:45 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии:Пользователи Twitter смогут выбирать дату публикации и сохранять черновики твита.

Социальная сеть Twitter представила новую функцию, которая позволяет пользователям программировать время публикации твитов. Об этом говорится на странице Twitter Support.

"Еще не совсем готовы отправить свой твит? Теперь Вы сможете его сохранить как черновик или запрограммировать его отправку на конкретное время", - заявили в соцсети.

Twitter также опубликовал короткое видео, в котором объясняет, как можно воспользоваться новой функцией.

Сейчас сохранение твитов как черновиков доступно только в веб-приложении соцсети на компьютере и на телефоне.

Facebook запустил приложение для голосовой связи CatchUp (Фото)

Портал The Verge отмечает, что соцсеть начала "тестировать" эту функцию еще в ноябре прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Публикация, Функция, Twitter.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
04 Продукты, которые боятся холодильника
05 COVID-19 в Украине: количество новых больных не идет на спад, но выздоравливают больше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
&quot;Разборки&quot; в Броварах: открыто три уголовных производства
"Разборки" в Броварах: открыто три уголовных производства
Twitter добавила функцию отложенных публикаций (Видео)
В Twitter появилась полезная функция (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь