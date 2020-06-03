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Пандемия "помогла": к 2026 году в мире будет более миллиона дронов-доставщиков

Пандемия "помогла": к 2026 году в мире будет более миллиона дронов-доставщиков
02:50 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:К 2026 году будут летать более миллиона дронов-доставщиков.

Новое исследование показало, что к 2026 году по всему миру будут летать более миллиона дронов-доставщиков. Быстрому развитию этой сферы поспособствовала пандемия, уверены ученые.

Согласно новому исследованию компании Gartner, к 2026 году во всем мире будут работать более миллиона беспилотных летательных аппаратов, которые будут доставлять товары. Сейчас легально работают всего 20 тыс. устройств. Их быстрому развитию поможет то, что беспилотники часто использовали во время пандемии коронавируса. Исследователи уверены, что это поможет быстрее вводить их сразу в нескольких областях.

Во время пандемии беспилотники используют для доставки медикаментов и проб в отдаленные районы Ганы, Руанды, Чили и Шотландии. Также дроны доставляют средства индивидуальной защиты и материалы для врачей в штате Северная Каролина. Это новая инициатива властей США по внедрению беспилотников в борьбу с COVID-19. Беспилотные летательные аппараты также используются для контроля за соблюдением мер безопасности, связанных с пандемией, а также для распыления дезинфицирующего средства в Индии и Китае.

Однако исследователи считают, что пока большинство городов не готовы к массовому введению дронов. Например, власти должны начать регулировать вопросы, связанные с беспилотниками и неприкосновенностью частной жизни. Они отметили, что суд в Париже приостановил использование беспилотных летательных аппаратов для контроля за соблюдением мер безопасности, сославшись на то, что это нарушает неприкосновенность частной жизни. Полицейские в Коннектикуте также отказалось от пилотирования беспилотных летательных аппаратов для контроля социального дистанцирования и обнаружения симптомов COVID-19.

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"Бесполетные зоны должны строго контролироваться, за их соблюдением также должны следить операторы дронов, которых нужно лицензировать", – отметили в компании Gartner. Города также должны обеспечить безопасность устройств и следить за тем, чтобы они не стали жертвами вандалов.

Если соблюсти все меры, по подсчетам ученых, автономные беспилотные летательные аппараты могут снизить стоимость доставки и решить проблему "последней мили". Их эксплуатационные расходы в среднем на 70% ниже, чем у фургонов. Оценки основаны на нескольких исследованиях из пяти стран мира.

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Доставка, Пандемия, Дрон.
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