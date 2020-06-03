GE Aviation работает над сверхзвуковым пассажирским самолетом: испытания уже в этом году

Новости технологии:GE Aviation испытает двигатель для сверхзвукового пассажирского самолета.

GE Aviation испытает двигатель для сверхзвукового пассажирского самолета. Тестирование состоится в 2020 году, пишет Flightglobal.

Последний сверхзвуковой пассажирский самолет Concorde был выведен из эксплуатации в 2003 году — с тех пор авиастроительные компании пытаются создать аналогичные летательные аппараты и запустить их в коммерческое производство.

Aerion AS2 сможет перевозить 12 пассажиров и летать со скоростью 1,4 Маха (1671 км/час). Ранее компания Aerion разрабатывала бизнес-джет вместе с концерном Lockheed Martin, однако партнерство было разорвано по неизвестными причинам.

В 2020 году GE Aviation и Aerion испытают турбореактивный двигатель Affinity, который планируется устанавливать на AS2. Планируется, что двигатель сможет развивать тягу до 89 килоньютонов и будет работать на высоте до 18,3 тыс. м.

Предполагается, что бизнес-джет поступит в коммерческое производство в 2023 году, а его продажи начнутся в 2025 году.